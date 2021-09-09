اتحاد الغرف التجارية تنعي وفاة الحاج محمود العربى

نعي المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاء مجلس إدارة الاتحاد ،وخمسة و نصف مليون تاجر ومؤدي خدمات بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي وتقام الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية .



