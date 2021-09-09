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اتحاد الغرف التجارية تنعي وفاة الحاج محمود العربى

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:24 م
اتحاد الغرف التجارية
اتحاد الغرف التجارية
الفجر الاقتصادي
نعي المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية واعضاء مجلس إدارة الاتحاد ،وخمسة و نصف مليون تاجر ومؤدي خدمات بمزيد من الحزن والأسى وفاة والد التجارة والصناعة المصرية الحاج محمود العربي وتقام الجنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية .

ولد الفقيد  عام ١٩٣٢ وتوفي عن عمر يناهز ٨٩ عامل وأسس الحاج محمود العربي رجل الأعمال المصري، وعضو البرلمان السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي  مجموعة شركات العربي عام  1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية والمالكة لتوكيلات عدة لشارب وتوشيبا وسيكو وغيرها كما أطلق انتاج اول مجموعة صناعات منزلية وطنية متطورة كما ساهم في خلق حوالي ٤٠ الف فرصة عمل كما ساهم في العديد من الأعمال الخيرية الكبري في كافة أنحاء الجمهورية .

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