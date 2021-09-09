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البرلمان العربي يشيد بالإجراءات الاحترازية للمغرب في الانتخابات

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:26 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
دعاء جمال


أشاد البرلمان العربي، بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتبعتها حكومة المملكة المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لإتمام العملية الانتخابية التي جرت بالمملكة المغربية وكذلك تأمين الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية ، مؤكدا أنها تمت بانضباط وسلاسة وأمان رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع في ظل جائحة «كورونا».

وقال النائب الدكتور حسن بن علي المدحاني رئيس وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة سير العملية الانتخابية بالمملكة المغربية ، في تصريح له اليوم عقب اختتام العملية الانتخابية، إن الوفد قام بزيارة عدد من اللجان الانتخابية بالمدن المغربية في الرباط وطنجة و سلا ، والدار البيضاء بإجمالي عدد مكاتب انتخابية 100 مكتب ومسجل بها أكثر من 55 ألف ناخب.

وأكد "المدحاني" أن العملية الانتخابية جرت بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرا إلى أن الوفد لمس من خلال تواجده الميداني وتفقده عدد من اللجان والمراكز الانتخابية ،اجراء تنافسية وحيادية ،لكافة جوانب العملية الانتخابية والتي تمت وفق الأنظمة القانونية ذات الصلة بالانتخابات.

وأشار رئيس وفد البرلمان العربي لمتابعة سير العملية الانتخابية في المملكة المغربية إلى أن الوفد سيقوم برفع تقرير مفصل عن الانتخابات إلى صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي .

وفي ختام تصريحه وجه "المدحاني" الشكر إلى السيدة آمنة بوعياش رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية ، لما قامت به من جهود من أجل تسهيل مهمة وفد البرلمان العربي .

الكلمات المفتاحية

المغرب البرلمان العربي البرلمان الانتخابات المغربية

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