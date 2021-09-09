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رفض دعوى أحمد عز بتغيير مدرسة توأمه

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:25 م
احمد عز
احمد عز
الفجر الفني
رفضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، اليوم الخميس الدعوى المقدمة من الفنان أحمد عز بخصوص تحويل نجليه من المدرسة البريطانية إلى أخرى.

يشار أن محكمة استئناف القاهرة قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم إلزام أحمد عز بدفع 700 ألف جنيه مصاريف أبنائه في المدرسة البريطانية.

الجدير بالذكر أن أحمد عز يعرض له حاليًا في السينمات فيلم "العارف" مع أحمد فهمي، كارمن بصيبص، ركين سعد وغيرهم نخبة من النجوم، كما شارك عز في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "هجمة مرتدة" مع هند صبري وهشام سليم.

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