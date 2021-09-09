السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العلمين الدولي

صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وأضاف متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي اطلع على تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مطار العلمين الدولي.

