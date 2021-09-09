سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي





لا يزال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضغط على إدارة ناديه من أجل تحقيق مطلبه التعاقدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وطالب المدير الفني التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لتدعيم مركز حراسة المرمى، ولكن لم يتم التوقيع معه حتى الآن وهو ما يغضب المدير الفني قبل بداية الموسم.





ويبحث موسيماني عن وجود حارس مرمى مميز ليكون بديلًا للحارس محمد الشناوي في ظل اقتراب مصطفى شوبير حارس الفريق الشاب من الرحيل، وتراجع مستوى علي لطفي حارس الفريق البديل.





من ناحية أخرى كان نادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، طلب التعاقد مع شوبير لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولكن لم تنته المفاوضات حتى الآن بين الطرفين.



