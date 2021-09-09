Advertisements

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:30 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو

لا يزال الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يضغط على إدارة ناديه من أجل تحقيق مطلبه التعاقدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطالب المدير الفني التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش لتدعيم مركز حراسة المرمى، ولكن لم يتم التوقيع معه حتى الآن وهو ما يغضب المدير الفني قبل بداية الموسم.

ويبحث موسيماني عن وجود حارس مرمى مميز ليكون بديلًا للحارس محمد الشناوي في ظل اقتراب مصطفى شوبير حارس الفريق الشاب من الرحيل، وتراجع مستوى علي لطفي حارس الفريق البديل.

من ناحية أخرى كان نادي فيوتشر إف سي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، طلب التعاقد مع شوبير لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ولكن لم تنته المفاوضات حتى الآن بين الطرفين.

الكلمات المفتاحية

نادى فيوتشر إف سى موسيماني محمد بسام سر غضب

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعة

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ 39 دقيقة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأنظار تتجه إلى صفقة يوفنتوس الجديدة

منذ 39 دقيقة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

06:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements