Advertisements

سر اجتماع موسيماني بجهاز الأهلي في مران اليوم

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:36 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من الارتباطات المهمة للفريق. 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهد مران الأهلي اليوم محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات لشرح العديد من النقاط الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في المران.

وبدأ الأهلي استعداداته أمس للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء. 

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وكان النادي الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًّا أمس الأربعاء من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة بيراميدز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 16 ساعة

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

الأنظار تتجه إلى صفقة يوفنتوس الجديدة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 7 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 23 ساعة

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

كواليس جلسة كارتيرون مع أحمد فتحي

الأهلي يواجه البلاستيك اليوم ودياً استعداداً للمقاولون

لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لموقعة بيراميدز

موسيماني يصعد 5 لاعبين في مران الأهلي

موسيماني يجتمع مع عبد الحفيظ والجهاز الفني

موسيماني يعدل موعد تدريبات الأهلي في رمضان

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

06:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements