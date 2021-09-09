Advertisements

خالد الجندي: الانفجار السكاني والمتسولين نوع من الإرهاب (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك وجوه إرهاب أخرى فى المجتمع، منها الانفجار السكاني الذي يهدد بتدمير كل ما حدث فى مصر من تنمية ومشروعات عمرانية، وهذا يعتبر إرهاب حقيقى يلتهم الأخضر واليابس.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النهارده لما تقولك رايك يتم اتهامك فى دينك وعرضك، ده إرهاب، ولما توضح للناس معلومات دينية تنقذ بها الناس والأعراض، تتهم بنشر الارهاب، ده يعتبر إرهاب، لما تطالب بتقنين وضع السايس تواجه بالنقد، ده نوع من الارهاب، السويس اللى بياخد منك فلوس دون وجه حق ده ارهاب، التسول ده ارهاب، انزل اى شارع شوف هتتعرض لايه منهم ".

الكلمات المفتاحية

مصر خالد الجندي التسول الارهاب اخبار مصر

أخبار تهمك

تصفية في الأهلي.. تعرف على أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 16 ساعة

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. فشل مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

الأنظار تتجه إلى صفقة يوفنتوس الجديدة

منذ 39 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو عبدالحميد: "الزيادة السكانية في حالتنا ليست ثروة"

وسيم السيسي: وسائل تنظيم الحمل ليس حراما والصحابة كانوا يستخدمون العزل (فيديو)

متحدث الكنيسة يوجه رسائل هامة للأقباط: افرحوا.. ولا ينزع أحد فرحكم

الغناء ورسالته الأخيرة.. مواقف لا تنسى للشهيد أحمد منسي

راغب علامة يفجر مفاجأة عن حادث بيروت

خالد الجندي: "سيدنا محمد حذر من كثرة الخلفة.. والعيل لا يتأتى برزقه" (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:05 م

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

06:30 م

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

02:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements