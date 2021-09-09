خالد الجندي: الانفجار السكاني والمتسولين نوع من الإرهاب (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك وجوه إرهاب أخرى فى المجتمع، منها الانفجار السكاني الذي يهدد بتدمير كل ما حدث فى مصر من تنمية ومشروعات عمرانية، وهذا يعتبر إرهاب حقيقى يلتهم الأخضر واليابس.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "النهارده لما تقولك رايك يتم اتهامك فى دينك وعرضك، ده إرهاب، ولما توضح للناس معلومات دينية تنقذ بها الناس والأعراض، تتهم بنشر الارهاب، ده يعتبر إرهاب، لما تطالب بتقنين وضع السايس تواجه بالنقد، ده نوع من الارهاب، السويس اللى بياخد منك فلوس دون وجه حق ده ارهاب، التسول ده ارهاب، انزل اى شارع شوف هتتعرض لايه منهم ".

