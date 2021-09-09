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مران الأهلي اليوم.. تصعيد حارس جديد وتقسيمة قوية بين اللاعبين

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، بتصعيد مصطفى مخلوف، حارس مرمى فريق 2003، للتدريب مع الفريق مساء اليوم الخميس.

 

وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، مرانًا قويًّا لرباعي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وشهد المران اليوم محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في المران.

 

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبين في مران اليوم المسائي استعدادًا للمرحلة المقبلة.

 

وقام موسيماني بالحديث مع اللاعبين أثناء المران حول بعض الأمور الفنية، مع منحهم تعليمات مختلفة خلال التقسيمة التي جاءت بطول الملعب، وشهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل الخططية والتكتيكية.

 

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، قد قرر أمس منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق تستمر حتى يوم السبت المقبل، بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

 

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المشاركين مع المنتخب الوطني كلا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

 

وبدأ الأهلي استعداداته أمس للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

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