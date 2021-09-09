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خالد الجندي: الرئيس السيسي بطل أنقذ مصر من الإرهاب (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب، جعلت العالم كله يشيد بها، بفضل البطل الرئيس السيسي، الذي تولى مقاليد الحكم، والدولة شبه دولة كل شئ مدمر إلا عقيدة الشعب.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا انقذ البلد فى 5 سنين من براثن الإرهاب، ونجحنا فيما فشل فيه دول عظمى، بعدما كما قربنا من النهاية، والوصول إلى مصير دول قريبة منا".

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مصر خالد الجندي السيسي اخبار مصر

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