موعد نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي و الزمالك والقنوات الناقلة

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موعد نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي و الزمالك والقنوات الناقلة
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:00 م
على خلاف
يترقب جماهير وعشاق كرة اليد المصرية موعد مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.
موعد نهائي السوبر الإفريقي
ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين
الأهلي و الزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء ، حصريا عبر شاشة قناة أون تايم
سبورتس.
من جانبه حدد مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة اليد طاقم حكام
تونسي لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك بقيادة سمير مخلوف وسمير كريشان.
و يخوض فريق اليد الأول بالنادي الأهلي تدريباته على صالة
حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء اليوم الخميس.
و على الجانب الآخر يخوض فريق اليد الأول بنادي الزمالك
تدريباته على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس
اليوم.