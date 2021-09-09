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موعد نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد بين الأهلي و الزمالك والقنوات الناقلة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
على خلاف

يترقب جماهير وعشاق كرة اليد المصرية موعد مباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها غدا الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

 

موعد نهائي السوبر الإفريقي

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي و الزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء ، حصريا عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

 

من جانبه حدد مسؤولو الاتحاد الأفريقى لكرة اليد طاقم حكام تونسي لإدارة مواجهة الأهلي والزمالك بقيادة سمير مخلوف وسمير كريشان.

 

و يخوض فريق اليد الأول بالنادي الأهلي تدريباته على صالة حسن مصطفى من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء اليوم الخميس.

 

و على الجانب الآخر يخوض فريق اليد الأول بنادي الزمالك تدريباته على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع مساء نفس اليوم.

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