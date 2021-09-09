رمضان عبدالمعز: رجال مصر المخلصين انقذونا من براثن الإرهاب (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان دايما للانسانية والمظلومين، لافتا إلى أن سيدنا قال: "لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت".



وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "احنا بنشارك فى أى أمر يخص الانسانية، فمكافحة الارهاب، أمر هام للانسانية كلها، ولولا رجال مصر المخلصين لاكتوينا بالارهاب، وهم من انقذونا".

