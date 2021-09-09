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العندليب وبيبو في القائمة الأولي لبترول أسيوط

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار


أعلن الجهاز الفني لفريق بترول أسيوط،بقيادة هشام عبد المنعم، القائمة للفريق إستعدادا للموسم الجديد.


وضمت القائمة، 20 لاعبا وهم، أحمد بيبو، ومحمد العندليب، ومحمد دياب، وأحمد ذكي، وعلي جمعه، ومحمد ممدوح، وإسلام صلاح، ومؤمن أحمد، وكوام يبواه، وعرفه شعبان، و مصطفي عبد الفتاح، وعلي الفرارجي، ومحممود كمال،وحسن حنفي، وعبد المحسن أحمد، ومحمود ذلاكة، وعلي شعبان، ومهند أحمد، ومصطفي أحمد، وعلاء إبراهيم.

وكان الفريق قد خاض مباراتين وديتين، امام نادي القوصية، وفاز بخمسة أهداف مقابل هدفين، وامام نادي ملوي، وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

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