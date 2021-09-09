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انطلاق المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية الـ11 للكاراتيه التقليدي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:47 م
الكاراتيه التقليدي
الكاراتيه التقليدي
الفجر الرياضي
انطلقت اليوم الخميس المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية رقم 11 للكاراتيه التقليدي بالصالة المغطاة رقم 4 في استاد القاهرة الدولي والتي ينظمها الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي.

وتقام البطولة للأعمار السنية 6 و8 و10 و12 و13 عاما وتستمر منافساتها خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من لاعبي الكاراتيه التقليدي بجميع المحافظات .

وبدأت فاعليات البطولة اليوم الخميس بالمسابقات الخاصة بالأعمار السنية 6 و13 سنة وبمشاركة خمسين حكم برئاسة سينسي عبدالله الشوني رئيس لجنة الحكام وسينسي شريف عبدالنبي مدير البطولة والمشرف على البطولة أحمد محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وعلي صبحي المدير المالي.

وأكد اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه التقليدي إن المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية رقم 11 شهدت حضور كبير من بعض المسئولين على رأسهم الدكتورة أمل فاروق الاستاذة بكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلون والدكتور علي نور عضو مجلس الإدارة كما شارك في البطولة سينسي إبراهيم المصري الحكم الدولي ورئيس لجنة الشيهان كاي بالاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي وسينسي جمال عواد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد.

وكان الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي برئاسة رامي المكاوي نظم المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية رقم 11 للكاراتيه التقليدي للاعمار السنية من 13 غلى 21 عاما في أغسطس الماضي والتي أقيمت بالصالة المغطاة رقم 4 في استاد القاهرة بمشاركة اعداد كبيرة من لاعبي الكاراتيه التقليدي من كل محافظات جمهورية مصر وجميع الأندية والهئيات ووسط أجواء ومنافسات قوية وحضور كبير من أولياء أمور اللاعبين.

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