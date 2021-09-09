مفكر عربي: أحداث 11 سبتمبر عززت العنصرية ضد العرب (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد العزيز ربيع، المفكر والأكاديمي العربي، إنه حينما وقعت أحداث 11 سبتمبر، كنت في القاهرة وشاهدت الواقعة على التلفزيون، وبعد ذهابي إلى أمريكا رأيت كيف تسبب الحدث بهزة كبرى.



وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة عبر "سكايب" من واشنطن، مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر" المذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الحدث جاء في مرحلة تتسم بالتخبط والفوضى وفقدان الأمل، مشيرا إلى أن أحدث 11 سبتمبر جاءت في المرحلة الانتقالية التي بدأت فيها الفوضى، فرسخت الإحساس بعدم الأمن في أمريكا.



وتابع المفكر والأكاديمي العربي أن جميع المؤسسات الأمنية التي أقامتها أمريكا، أخذت شرعيتها من مرارة الأحداث، موضحا أن المواطن الأمريكي تيقن أنه يجب عليه التضحية بجزء من حريته مقابل الحصول على الأمن.



وأردف محمد عبد العزيز أن الوضع الأمريكي حاليا أصبح أفضل من السابق، لكن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، عزز الإحساس بالأفكار العنصرية ضد العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا أن الصورة الذهنية المتعلقة بأحداث 11 سبتمبر تتجدد كل عام مع مرور الذكرى السنوية، موضحا أن ضحايا الحروب الأمريكية يمثلون مرارة قوية في قلوب المواطنين الأمريكيين.



وتابع محمد عبد العزيز أن الشخص الأمريكي يشعر بالغرور، لأن السكان الأمريكان جاءوا بفكرة التميز والتقدم الأمريكي، لذا يرددون طوال القوت القول بأنهم أفضل شعوب الأرض، مضيفا أنهم في النهاية يتخذون قرارات غبية يدفعها غرورهم.

