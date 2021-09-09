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وادي دجلة يضم على حسين مهاجم الداخلية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


نجح مجلس إدارة وادى دجلة فى ضم لاعب الداخلية على حسين من أجل تدعيم هجوم الفريق بالموسم المقبل والذى يشارك فيه دجلة بالقسم الثانى عقب هبوطه هذا الموسم.

وإنضم على حسين لوادى دجلة بعد دفع مقابل مادى لنادى الداخلية وقيمته 800 ألف جنيه مع إنتقال اللاعب أحمد شرف لاعب وادى دجلة إلى نادى الداخلية.

اللاعب سبق وأن لعب بصفوف أندية الشمس والداخلية والسويس والذى سيحصل على نسبة 15٪ من إعادة بيع اللاعب من الداخلية إلى وادى دجلة حسب العقد المبرم بين السويس والداخلية وقت إنتقال اللاعب.

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