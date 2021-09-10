Advertisements

وزيرة البيئة: بناء مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين تحالف "وزارة الإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners" و"وزارة التنمية المحلية" و"وزارة البيئة" و"محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بنطاق محافظة الجيزة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:
١- تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات

٢-إقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل حيث تمتلك مصر الخبرة في إنشاء وإدارة هذه المصانع


٣- يتم السعي فى الوقت الحالى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة

٤-تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، بما يحقق عدة مزايا


٥-إصدار تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة، الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)

٦- وضع معايير الاختيار لعدد (8) شركات مصرية وذلك طبقًا للتكليفات الرئاسية بالتركيز على الشركات المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مصر

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

لجنة من الإنتاج الحربي والبيئة للاطلاع على التكنولوجيا الألمانية لمصانع تدوير المخلفات

تفاصيل افتتاح وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ لمصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز بيلا

"التعاون الدولي": 238.2 مليون دولار حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية

3 وزراء يعقدون أول اجتماع لمناقشة مصادر التمويل الدولية لمنظومة تحويل المخلفات

وزيرة البيئة : تحويل المخلفات لطاقة مجال جديد للاستثمار في مصر

وزيرة البيئة لـ "النواب": إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

06:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements