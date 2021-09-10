وزيرة البيئة: بناء مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين تحالف "وزارة الإنتاج الحربي وشركة Renergy Group Partners" و"وزارة التنمية المحلية" و"وزارة البيئة" و"محافظة الجيزة" لتخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبورواش بنطاق محافظة الجيزة.





وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة البيئة:

١- تحويل المخلفات لطاقة هو أحد آليات معالجة وتدوير المخلفات





٢-إقامة مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل حيث تمتلك مصر الخبرة في إنشاء وإدارة هذه المصانع









٣- يتم السعي فى الوقت الحالى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة





٤-تحويل المخلفات لطاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة لفصلها قبل الحرق، بما يحقق عدة مزايا









٥-إصدار تعريفة التغذية الكهربائية المولدة من (المُخلفات البلدية الصلبة، الغاز الحيوي المُستخرج من المدافن الصحية الآمنة، الحمأة الناتجة من محطات مُعالجة مياه الصرف الصحي)



