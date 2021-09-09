في عيد ميلادها.. تعرف على قصة زواج إنعام سالوسة وسمير العصفوري



تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، بعيد ميلادها الـ84، وهي واحدة من أبرز الفنانات المصريات، والتي تضيف قيمة كبيرة بوجودها في أي عمل.



تعرفت أنعام سالوسة، على سمير العصفوري، في مدرجات كلية الآداب قسم ‏اللغة العربية جامعة عين شمس، لتيدأ قصة حبهما داخل أسوار الجامعة، ‏وبعدها لتلحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويثمر زواجهما عن إنجاب ‏المخرجة والكاتبة تغريد العصفوري.



رغم العلاقة العاطفية التي كللت بالزواج والتي تجمع إنعام سالوسة بزوجها المخرج سمير العصفوري، إلا أنها قليلة الظهور معه.



عملت تغريد مع إنعام سالوسة، في العديد من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل "تامر وشوقية"، وقعت عينه عليها للمرة الأولى، ليستمر في ملاحقتها لشهور دون الإفصاح عن حقيقة مشاعره تجاهها، حتى قررت الانتقال إلى قسم آخر، وهو قسم اللغة العربية، لتفاجأ بالعصفوري ينقل إلى نفس القسم الذي تدرس فيه، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب استثنائية عاشت حتى اليوم.



بعد دراستها الجامعية قررت إنعام سالوسة دراسة الفن، فالتحقت بعد التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي الفترة التي تطورت فيها علاقتها بحبيب العمر آنذاك سمير العصفوري.



أطلت إنعام سالوسة، في حفل زفافها كالأميرات، بفستان زفاف قصير ناعم ووضعت طرحة الزفاف على شعرها، وغير متكلفةً في وضع الماكياج، إذ أظهرت رقة وجمالا.



انشغلت إنعام سالوسة بتربية ابنتها حتى لا تشعر بالوحدة والاكتئاب بسبب أن والدتها كثيرة الخروج، كما أنها سافرت سنتين إلى فرنسا مع زوجها وابنتها.



وقالت إنعام سالوسة عن تلك الفترة، إنها سبب تأخرها فنيًا عن فتيات جيلها، حيث بدأت من الصفر لدى عودتها، ولكنها لم تندم يومًا على تلك الأوقات العائلية.