عابد عناني: الناس كرهتني بسبب دوري في "الاختيار" (فيديدو)

قال الفنان عابد عناني، إن دوره في مسلسل "الطاووس" كان نجاحًا ولاقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور بسبب وجود بعض المشاكل على عرضه، خلاف أن المسلسل قام بمناقشة قضية مهمة، معقبًا: "السنة اللي فاتت البطل كان الجمهور في الكثير من الأعمال الفنية".



وتابع "عناني"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن دور الدراما التلفزيونية هي مناقشة قضايا الناس، وليس العمل على نقل السينما للمنزل، معقبًا: "اللي عايز يروح سينما هيروح بنفسه، لكن التلفزيون دوره مختلف تمامًا".



وأشار إلى أنه تعرض للسب والشتائم بسبب دوره في مسلسل الاختيار، معقبًا: "الناس حست إن دوري في الاختيار حقيقي، وكان في ناس بتتعامل معايا وهي كرهاني".





