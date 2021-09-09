في عيد ميلادها.. تحول ميول إنعام سالوسة من الموسيقى إلى التمثيل



تحتفل اليوم الفنانة القديرة إنعام سالوسة، بعيد ميلادها الـ84، التي تعد واحدة من أبرز الفنانات المصريات، والتي تضيف قيمة كبيرة بوجودها في أي عمل.



تعلمت إنعام سالوسة، العزف على آلة الأكورديون منذ الصغر، وظلت محبة للموسيقى حتى المرحلة الثانوية، إذ تغيرت ميولها بعد الالتحاق بكلية الآداب، واتجهت للتمثيل وشاركت في عدد كبير من العروض مع فرقة التمثيل بالجامعة.



بعد حصول إنعام سالوسة على شهادة البكالوريوس من كلية الآداب، قررت تدعيم موهبتها، لذلك التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وخلال دراستها كان عدد من المخرجين يقومون بزيارات للمعهد للتعرف على المواهب الشابة وتقديم فرص للمواهب التي تستحق الدعم.



عندما شاهدها المخرج نور الدمرداش، رشحها عام 1964 للمشاركة في بطولة مسلسل "لا تطفئ الشمس" بطولة صلاح السعدني وزوزو ماضي، وكانت هذه الفرصة نقطة فارقة في مسيرتها المهنية.



كما تعتبر بداية "سالوسة" في عالم السينما في عام 1968، عندما شاركت في فيلم "الست الناظرة وفيلم "التلميذة والأستاذ".