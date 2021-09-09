"البحوث الإسلامية" ينشر أول فيلم تسجيلي عن لجنة مراجعة المصحف



وقال د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية إن هذا الفيلم التسجيلي يكشف عن المراحل التي تمر بها مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية للتأكد من سلامة النص القرآني ومدى موافقته لقواعد الضبط والرسم وموافقته للقراءات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تعكس جميعها حرص مؤسسة الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر على الحفاظ على كتاب الله من أي تحريف، كما يجيب الفيلم عن التساؤل حول كيفية التعامل مع الأخطاء التي يتم اكتشافها والتي تصل أحيانا لمنع الطبع والتداول.



أضاف الأمين العام أن هذا الفيلم التسجيلي يسلط الضوء على أعضاء اللجنة سواء من ناحية عملية اختيارهم والشروط التي ينبغي توافرها فيهم أم من ناحية دورهم داخل اللجنة أثناء مراحل مراجعة المصحف الشريف.

ويمكن مشاهدة الفيلم من خلال الدخول على قناة المجمع على اليوتيوب عبر الرابط



ومن خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك عبر



أضاف الأمين العام أن هذا الفيلم التسجيلي يسلط الضوء على أعضاء اللجنة سواء من ناحية عملية اختيارهم والشروط التي ينبغي توافرها فيهم أم من ناحية دورهم داخل اللجنة أثناء مراحل مراجعة المصحف الشريف.ويمكن مشاهدة الفيلم من خلال الدخول على قناة المجمع على اليوتيوب عبر الرابط الآتي ومن خلال الصفحة الرسمية على الفيسبوك عبر الرابط

أعلن المركز الإعلامي بمجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق أول فيلم تسجيلي يحكي تاريخ لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر والتي تُعد أقدم لجنة تُعنى بالعمل على حفظ كتاب الله على مستوى العالم العربي والإسلامي، والتي ضمّت في عضويتها الكثير من العلماء على مرّ الأزمنة والتاريخ ممن ورثوا هذا المنهج العلمي عن أسلافهم من علماء القرآن بالأزهر.