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وزير الاتصالات: نستهدف تحويل 200 مليون وثيقة ورقية إلى إليكترونية بنهاية العام

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم الانتهاء من رقمنة 80 مليون وثيقة حكومية وتسجيلهم في منظومة رقمية، وهو ما سيساعد أنه عندما تنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تكون حكومة لا ورقية، وتتبادل وثائقها بشكل رقمي.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن رقمنة الوثائق الحكومية سيساعد على مراقبة مستوى أداء الجهاز الحكومي، فضلا على أنه سيسهل من عملية حفظ واستراجاع الوثائق الحكومية التي تضمن حقوق المواطنين.

وأضاف أنهم يستهدفون تحويل 200 مليون وثيقة حكومية ورقية إلى الصيغة الرقمية بنهاية العام الجاري، موضحا أنه يوجد أماكن معدة لحفظ الملفات الورقية لكل وزارة وكل جهاز.

ولفت إلى أن مراكز البيانات الخاصة بالحكومة مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية مؤمنة على أعلى مستوى ممكن، منوها بأن كل السيرفرات التي ستحتفظ بالمعلومات ستكون داخل مصر.

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وزارة الاتصالات مصر التحول الرقمي اخبار مصر

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