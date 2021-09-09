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السكة يهزم كفر الشيخ بثلاثية وديا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


تغلب السكة الحديد على نظيره فريق كفر الشيخ بثلاثية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادي السكة ضمن استعدادات الفريقين للدورى القسم الثاني.


سجل ثلاثيه السكة كلا من محمد مكى وأمير حجازي ومحمد عاطف بينما سجلا رفعت مفتاح هدف كفر الشيخ.

وكان فريق السكة الحديدقد تعادل تعادل في آخر مبارتاتة الودية مع فريق اسوان بهدف لمثله.

ونجح الجهاز الفني للسكة بقيادة امير عزمي في تدعيم صفوف الفريق الأول بعدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إستعدادا لدوري القسم الثاني في الموسم الجديد.

حيث تعاقد السكة مؤخرا مع 16 لاعبا ، وهم عبدالكافي رجب حارس مرمي المنيا ومحمود محمد السيد حارس مرمي الشمس
وإسلام طارق مدافع المنيا وإيهاب عبدالمقصود ظهير أيمن المريخ وأحمد هشام مدافع الترسانة وإسلام خالد عبدالتواب جناح فريق زد وطارق وطني ظهير أيسر الشرقية للدخان وعبدالله شلبي مدافع القومي ومحمود محمد عبدالنبي ديفندر الداخلية وإسلام فتحي مهاجم الشرقية للدخان وأحمد مرسي عطية ظهير أيسر الشرطة و محمد حسين فرج “الترسانة” و اسلام رمضان “ زد” وحسام مصطفي إبراهيم ” شباب السكة الحديد” وعبد الله بيكا لاعب المصري والسكة وأبو النصر حلمى لاعب منتخب السويس .

وكان الجهاز الفني قرر البقاء على 12 لاعب من الحرس القديم وهم
ابراهيم شعللها واسامة صبحى، وأمير حجازي، والمتولى محمود ومحمود كلشط وعبد العليم السيد، وفتحي مجدى ومحمد عاطف ومحمد فارس وسايكو ومحمد أحمد ريعو وحسام عطوه.

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