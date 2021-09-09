Advertisements

أرتيتا يوجه رسالة إلى جماهير أرسنال: سنعود أفضل

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:33 م
ارتيتا
ارتيتا
وكالات
يعتقد مدرب آرسنال ميكل أرتيتا، أن فترة التوقف الدولية جاءت في الوقت المناسب لفريقه لتغيير بدايته السيئة بموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتذيل آرسنال جدول الدوري عقب خسارة مذلة 0-5 من مانشستر سيتي حامل اللقب وهي الهزيمة الثالثة لفريق أرتيتا في أول ثلاث مباريات بالموسم ودون تسجيل أي هدف.

ويلتقي آرسنال مع ضيفه نوريتش سيتي المتعثر أيضاً بعد غد السبت، وسط ضغط متزايد على المدرب الإسباني.
لكنه يؤمن بأن التوقف لمدة أسبوعين منحه فرصة لاستعادة اللاعبين المصابين وتجهيز الوافدين الجدد.

وأبلغ مؤتمراً صحافياً اليوم الخميس: "احتجنا لبعض الراحة لاستعادة اللاعبين، ونأمل أن نحظى بفريق مختلف يوم السبت".

وأضاف: "لدينا تشكيلة مختلفة تماماً ويجب أن تعمل وأن نبني الانسجام والتفاهم بسرعة".

وسيكون الوافد الجديد بن وايت مستعداً للعب يوم السبت، وكذلك غابرييل وإيدي نكيتياه وتوماس بارتي بينما يغيب لاعب الوسط السويسري غرانيت تشاكا للإيقاف بعد طرده أمام مانشستر سيتي.

وتابع: "اتطلع حقاً للاعتماد على الجميع ومحاولة بدء الموسم بالطريقة التي نريدها ولا نريد مبررات، نعرف مدى صعوبة البداية وسط الإصابات ومشاكل كوفيد ويجب أن ننطلق من جديد الآن ونحتاج لعودة الجميع للمسار الصحيح والفوز بمباريات".

وإذا تعرض آرسنال للهزيمة ستكون أول مرة يخسر فيها أول أربع مباريات بموسم للدوري منذ 1923 كما لم يسبق في التاريخ أن فشل في التسجيل في أول أربع مباريات بالمسابقة. 

الكلمات المفتاحية

رياضة الجهاز الفني الاخبار الرياضية ارتيتا اخبار الرياضة

أخبار تهمك

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. مروان محسن يرحل عن الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ 40 دقيقة

خاص- كواليس فسخ الأهلي لتعاقده مع مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يصدم الفيراري بقرار جديد

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

06:05 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

عاجل.. مروان محسن يرحل عن الأهلي

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements