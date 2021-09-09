عاجل.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا





مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:





احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى

بدر إمام أخصائى التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك





على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.



