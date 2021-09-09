تطورات وتفاصيل اغتصاب طفلة على يد إمام مسجد بالدقهلية



وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم، وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي لبيان وجود هتك عرض من عدمه، وجاء تقرير الطب الشرعي ليؤكّد أنَّ الطفلة تعرضت إلى «اعتداء جنسي حديث» وهو ما يتماشى مع مذكرة النيابة العامة.



وأكّدت الأم، في أقوالها أمام النيابة العامة، أنَّ كريمتها كانت تتردد على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم إلا أنَّه تخلى عن آدميته، وبدأ هتك عرض طفلتها، وظل الأمر إلى أن علمت بما يحدث فأبلغت الشرطة عما يحدث وحررت المحضر اللازم ضد المتهم بمركز شرطة طلخا.



وأوضحت الأم، أنَّ المتهم هتك عرض طفلتها عقب انصراف باقي الأطفال، واستغل أنَّ والد الطفلة متوفى وأنَّها يتيمة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكّن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وتمّ تحرير المحضر رقم 10565 جنح طلخا لسنة 2021.

اتهمت ربة منزل، إمام وخطيب مقيم بقرية منشأة البدوي، التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بالتعدي جنسيا على طفلتها البالغة من العمر ١١ عامًا أثناء ترددها على منزله لحفظ القرآن الكريم.وجدد قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، حبس إمام وخطيب مسجد بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز «طلخا»، بمحافظة الدقهلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمته ربة منزل، بالتعدي جنسيًا على كريمتها، وهتك عرضها وذلك في أثناء حضورها درس تحفيظ القرآن في منزله.وواجهت النيابة العامة المتهم بأقوال الأم في محضر الشرطة، وأنَّه هتك عرض طفلتها الصغيرة التي لا يتعد عمرها 10 سنوات حال ترددها على منزل المتهم لحفظ القرآن الكريم.وباشر المستشار أمير عبدالمنعم، وكيل النائب العام بإشراف المستشار أحمد المسلمي، رئيس نيابة «طلخا»، والمستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، التحقيقات، ونفى المتهم في أقواله تعديه على الطفلة جنسيًا، وأنَّ ما حدث «لم يتعد سوى التلامس وقبلات فقط»، حسب اعترافه.وجاء تقرير الطب الشرعي يؤكد تعرض الطفلة لـ«اعتداء حديث».