رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

كشف مصدر بالنادي الأهلي آخر تطورات ملف رحيل النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري بعد إهتمام نادي جالطة سراي التركي بضمه.

الأهلي يرفض رحيل ديانج

و أكد المصدر أن مسؤولي الأهلي رفضوا فكرة رحيل المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل ساعات من غلق باب الانتقالات إلى الدوري التركي.

وتابع المصدر مشيرا إلى أن الأرقام التي تتدولها وسائل الإعلام بشأن عرض جالطة سراي التركي لضم آليو ديانج في الميركاتو الصيفي الجاري غير صحيحة.

وأتم المصدر موضحا أن الأهلي رفض عرض جالطة سراي التركي الأخير لضم ديانج نظير 5.5 مليون دولار على سبيل البيع النهائي أو استعارته مقابل دفع 1.5 مليون دولار مع أحقية شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة مقابل 4 ملايين دولار.