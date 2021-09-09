رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

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رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 07:59 م
على خلاف
كشف مصدر بالنادي الأهلي آخر تطورات ملف رحيل النجم الدولي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري بعد إهتمام نادي جالطة سراي التركي بضمه.
الأهلي يرفض رحيل ديانج
و أكد المصدر أن مسؤولي الأهلي رفضوا فكرة رحيل المالي
آليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل ساعات من غلق باب الانتقالات إلى الدوري
التركي.
وتابع المصدر مشيرا إلى أن الأرقام التي تتدولها وسائل
الإعلام بشأن عرض جالطة سراي التركي لضم آليو ديانج في الميركاتو الصيفي الجاري
غير صحيحة.
وأتم المصدر موضحا أن الأهلي رفض عرض جالطة سراي التركي
الأخير لضم ديانج نظير 5.5 مليون دولار على سبيل البيع النهائي أو استعارته
مقابل دفع 1.5 مليون دولار مع أحقية شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة مقابل 4
ملايين دولار.