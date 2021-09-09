برشلونة يصدم الفيراري بقرار جديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مجلس إدارة برشلونة الإسباني يستهدف حسم ملف التجديد لأحد أبرز نجومه خلال الفترة الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتمع في مكتبه بأحد قادة البارسا يوم الثلاثاء الماضي ولم يُشارك في الاجتماع المدير الرياضي ماتيو أليماني على الرغم من تواجده في مرافق النادي الكتالوني.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر مُقربة من لاعب الفريق الإسباني سيرجي روبيرتو أن برشلونة قدم له عرضا قبل أسبوعين من أجل تجديد عقده لمدة موسمين آخرين حتى صيف 2024 لكن العرض لم يقنع النجم الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن عقد سيرجي روبيرتو الحالي مع برشلونة ينتهي في صيف 2022.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ ذلك الحين لم يكن هناك المزيد من العروض وقرر سيرجي روبيرتو أخذ زمام المبادرة والاجتماع بالرئيس لابورتا حتى يعرف خطط النادي الكتالوني المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه يوجد أندية مهتمة بالتعاقد مع روبيرتو لكن أولويته هي الاستمرار في برشلونة ولكن عليه أن يُناقش عرض البارسا خاصة أنه يتوجب عليه تخفيض راتبه بشكل كبير نظرا للوضع الاقتصادي بينما إذا قرر الرحيل إلى نادي آخر فإنه سيحصل على مكافأة انتقال وراتب أعلى وسنوات أكثر في العقد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لابورتا تحدث مع سيرجي روبيرتو وطلب منه عقد جلسة أخرى معه بحضور وكيل أعماله جوسيب ماريا أوروبتج لمحاولة إيجاد اتفاق نهائي من أجل بقاؤه.