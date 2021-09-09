قافلة طبية للكشف المبكر عن الإعاقات البصرية بنادي النيل بالمنصورة (صور)

نظم مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، اليوم الخميس، قافلة طبية تتضمن عيادات متنقلة للكشف على ذوي الإعاقة وأسرهم للوقاية من الإعاقات البصرية بنادى النيل، على هامش المؤتمر النوعى الأول «القوى الناعمة وتأثيرها على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة» الذي ينظمه مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.





شارك في القافلة نخبة من الأطباء بمركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة بحضور كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة ورئيس المؤتمر، والدكتورة سماح خميس مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومقرر المؤتمر، والدكتورة إيمان أبو الفضل نائب مدير المركز ومنسق عام المؤتمر، وإيمان طرشوبي مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بالدقهلية.





وأشار الدكتور وليد أبو سمرة مدير مركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، إلى أن المركز نظم هذه القافلة انطلاقا من الدور المجتمعى للجامعة، حيث تستهدف القافلة الكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للاطمئنان على بصرهم ولوقايتهم من الإعاقات البصرية من خلال اكتشافها مبكرا.



