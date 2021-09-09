تعرف على الفرق بين العملة الرقمية والمشفرة (فيديو)

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن العملة الورقية المعروفة، سواء كانت مصنوعة من الورق أو الذهب أو النحاس، لها وظائف وخصائص تتلخص في أنها وسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة وتمتاز بالقبول لدى المستخدمين، كما أنها سهلة الحمل، موضحا أن العالم الآن أمام معطيات اقتصادية جديدة.



وأضاف "العمدة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "بدون حظر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس،:" لابد من التفرقة بين العملة الرقمية والعملة المشفرة وعلينا الحذر من مخاطر المشفرة"، موضحا أن الرقمية مقبولة للجميع ويمكن تطبيقها في مصر، كما أن روسيا والصين يبحثون حول تطبيقها.



وعن سبب قبول العملة الرقمية دون المشفرة، قال أستاذ الاقتصاد الدولي، إن الرقمية تكون تابعة لدول، كما أن العالم يتجه نحو الرقمنة، موضحا أن العملات المشفرة تحمل نوعا من الخطر، وتعتبر مجهولة إلى حدٍ ما.



وتابع كريم العمدة أنه لا ينبغي القول بأن العملة المشفرة هي عملة بالمعنى المفهوم، بل تعتبر أَداة جديدة للتبادل، نظرا لعدم ثبات أسعارها وهي إحدى الصفات غير الموجودة بالعملة، لأن العملة تمتاز بالثبات إلى حد كبير.

