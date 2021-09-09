Advertisements

خبير مالي: الدول لا تستطيع الاعتماد على العملات الرقمية المشفرة ( فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال وائل النحاس، خبير الأسواق المالية، إن السر في قرارات الدول برفض إصدار عملات رقمية مشفرة أو السماح بتداولها كون أن عدد العملات المشفرة ثابتة عكس احتياجات الدول التي تطبع المزيد من العملات وفق ضوابط وشروط محددة.

وأضاف "النحاس"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن صندوق النقد الدولي من ضمن مهامه مراقبة طباعة العملات، وفي حال قيام دولة بتخطي طباعة النسبة المحددة يقوم صندوق النقد الدولي بإجبار تلك الدولة بزيادة حصته في الصندوق وزيادة العملة الأجنبية مع خفض العملة المحلية.

وأضاف خبير الأسواق المالية أن منذ انطلاق عملة البتكوين المشفرة حتى الآن وأعدادها ثابتة بواقع 21 مليون وحدة وهو نفس الأمر المطبق في جميع العملات المشفرة الأخرى المحددة سلفا بأعداد محددة هو ما أمر يخيف الدول التي تحتاج إلى طباعة المزيد من الأموال وفق احتياجاتها.

الكلمات المفتاحية

العملة المشفرة

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ ربع ساعة

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ 42 دقيقة

عاجل.. مروان محسن يرحل عن الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

برشلونة يصدم الفيراري بقرار جديد

منذ 41 دقيقة

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خاص- كواليس فسخ الأهلي لتعاقده مع مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تنافس البيتكوين.. العالم يترقب "ليبرا" العملة الرقمية من فيسبوك

البتكوين تتراجع بعد تحذيرات حول "ليبرا"

تزايد التحذيرات من إصدار فيسبوك عملة رقمية

البتكوين تستقر قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء

بعد وصولها إلى 48 ألف دولار.. خبيرة بأسواق المال تكشف تفاصيل مثيرة عن البيتكوين (فيديو)

البتكوين تخسر 5.6% في ليلة واحدة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

06:05 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements