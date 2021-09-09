برلمانية: الفلاح يعيش عصره الذهبي في عهد "السيسي"

تقدمت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بالتهنئة لفلاحي مصر بمناسبة عيدهم الـ69، قائلة: "كل عام وفلاحين مصر العظماء بخير.. كل عام ومصر في تقدم ورخاء ونمو واستقرار بفضل جهود فلاحيها عصب الاقتصاد".



وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الفلاح المصري لن يتأخر يومًا عن أداء واجبه الوطني، موضحة أنه يبذل ما بوسعه للدفاع عن أمن مصر الغذائي، وتابعت: "تحية إجلال وتقدير للفلاح المصري الأصيل أحد الركائز الأساسية لإحداث التنمية والنهوض بالاقتصاد".



وأكدت عضو مجلس النواب، أن الفلاح المصري يعيش عصره الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن كان مهمشًا خلال العهود السابقة وحقه مهدور، مؤكدة أن القيادة السياسية الحكيمة تقدم له كل سبل الدعم، وتضعه نصب أعينها.