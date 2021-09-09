أسامة ربيع يكشف تفاصيل جنوح سفينة تجارية بقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل جنوح مؤقت لإحدى السفن التجارية بالقناة اليوم، قائلا إن إحدى السفن تعرضت لعطل في الدفة عند الكيلو 54 بتفريعة البلاح الغربية وحمولتها 43 ألف طن قادمة من قافلة الشمال.



وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، "تعاملنا بسرعة، وتم تحويل 4 سفن كانوا خلفها إلى تفريعة البلاح الشرقية مع الدفع بأربع قاطرات"، مشيرا إلى أن القناة لم تتوقف ثانية واحدة، حيث تم إصلاح دفة السفينة خلال 45 دقيقة، معلقا: "المواقف دي بتحصل معانا كل يوم ومش عايز الناس تقلق"، لافتا إلى أنه لا يجب أن تكون حادثة "ايفرجيفن" مؤثرة.



ولفت الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن اليوم هناك 61 سفينة بحمولات صافية 3.2 مليون طن عبرت القناة اليوم، مضيفا: "معدلات العبور بالقناة حاليا أكبر من من قبل جائحة كورونا".

