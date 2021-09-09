خاص- كواليس فسخ الأهلي لتعاقده مع مروان محسن





كشف مصدر داخل النادي الأهلي، كواليس إبلاغ مسؤولو النادي الأحمر مروان محسن بإنهاء العلاقة بينهما بالتراضي.





وقال المصدر إنه وفقًا للوائح اتحاد الكرة فمن حق النادي أن يبلغ اللاعب الذي لا يريد تواجده في الموسم الجديد في غضون 15 يومًا من تاريخ نهاية الموسم المنقضي وهي المدة المسموح بها.





وأضاف المصدر بأن النادي الأهلي قام بإبلاغ مروان محسن بعدم الحاجة لخدماته خلال هذه المهمة واللاعب ليس متواجدًا مع النادي بصفة رسمية.





وأشار المصدر إلى أن النادي الأهلي يشكر مروان محسن على الفترة التي قضاها في النادي ويتمنى له التوفيق في خطواته المقبلة.



