بنى سويف يحيل لاعبه للتحقيق بالقسم الثاني





قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف اتخاذ قرارات انضباطية بشأن احمد عبد الرازق لاعب وسط مهاجم الفريق وذلك بسبب انقطاع اللاعب عن أداء التدريبات منذ بدء فترة الإعداد .



وقام محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف باتخاذ قرار بتحويل اللاعب للتحقيق لدى الشؤون القانونية بالنادى بجانب إعداد مذكرة فى هذا الشأن على أن ترسل لاتحاد الكرة المصرى .



وكان أحمد عبد الرازق قد انضم لصفوف بنى سويف منذ موسمين قادما من تحرير اسوان .



وفى سياق متصل أكد محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف على ترحيبه بأى مفاوضات رسمية تخص اللاعبين مع إدارة النادى بشأن الانتقال لأندية أخرى بشرط أن تكون تلك العروض رسمية ومرضية لنادى بنى سويف .