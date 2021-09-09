خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إعارة الثنائي وليد مصطفى وأحمد عبد الهادي لاعبا فريق الشباب بالنادي الأحمر إلى غزل المحلة لمدة موسم.

وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة إن النادي الأهلي وافق على إعارة وليد مصطفى وعبد الهادي من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بأن الثنائي أصبحا رسميًا في صفوف غزل المحلة وتم الاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة ونتمنى لهما التوفيق.

واختتم توفيق تصريحاته بأن إعارة الثنائي جاء وفقًا لرؤية الجهاز الفني بالنادي الأهلي والذي يهدف لإعارة اللاعبين الشباب لزيادة الاحتكاك ومنح فرصة المشاركة.