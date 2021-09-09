Advertisements

خبير يطالب بإلغاء عمولات السداد الإلكتروني 2٪ عند دفع الفواتير أونلاين (فيديو)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن بعض الجهات الموجودة في الدولة في شركة الكهرباء المصرية ألزمت بعمولات خلال السداد الالكترونى ٢٪ عند دفع أي فواتير أونلاين، وهذا لا يعقل ولا يصح في الدولة المصرية.

وأضاف " السكري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، في برنامج "توك شو العرب"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة يحاولون القضاء على الفساد وجعل الدولة المصرية دولة إلكترونية، مشيرا إلى أنه عند الدخول للفحص المرورى للدفع القيمة المستحقة على الفحص، فلا بد من وجود تزايد فى ماكينات الدفع الإلكتروني وما أكثرها ويوفرها البنك المركزي في ربوع الدولة المصرية بمحافظاتها.

وتابع: "لا يجوز عند الدفع الإلكتروني للقيمات المستحقة للدولة الدفع بزيادة 2% عمولات السداد الالكترونى عند دفع أي فواتير أونلاين" ولا بد من مراعاة هذه الزيادة غير المستحقة على المواطنين، مشيرا إلى أنه عند الدفع لمصروفات المدارس يتم دفع رسوم 8% زيادة على المستحق على الكارت مناشدا بإلغاء العمولات الزائدة على كارت الدفع الإلكتروني للقضاء على البيوقراطية والفساد.

الكلمات المفتاحية

مصر عمولات السداد الالكتروني خبير اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الراحلين عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

سر غضب موسيماني من إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة يصدم الفيراري بقرار جديد

منذ 39 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثلاثي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- كواليس فسخ الأهلي لتعاقده مع مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني

منذ ساعة و 6 دقيقة

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مروان محسن يرحل عن الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2019 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات الجديد

استعلم عن فاتورة التليفون المنزلي يونيو 2019 عبر رابط المصرية للاتصالات الجديد

Telecom Egypt | فاتورة التليفون الأرضي لنظام الربع سنوي متاحة الآن للاستعلام عبر المصرية للاتصالات.. اضغط هنا لمعرفة طرق السداد

لينك Billing.Te.Eg لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي يناير ٢٠٢٠ عبر موقع المصرية للاتصالات | إليكم أرقام الأعطال والشكاوي

رابط المصرية للاتصالات للاستعلام عن مبلغ فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2020.. اعرف طرق رقم الأعطال والشكاوي

"الكهرباء" تعلن طريقة دفع الفواتير إلكترونيًا من المنزل

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:59 م

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

06:05 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

عاجل.. مروان محسن يرحل عن الأهلي

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements