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أول خطوات موسيماني قبل خوض كأس السوبر المصري
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:33 م
أشرف عبد الناصر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى الأسكندرية خلال الساعات القادمة لإقامة معسكر استعدادا لمنافسات بطولة كأس مصر ومباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.
وقرر موسيماني استبعاد كلا من سعد سمير ومروان محسن وأجاي ومحمد محمود وناصر ماهر من المعسكر، بسبب عدم الحاجه لخدماتهم بعدما طلب رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ومن المقرر أن تشهد قائمة المعسكر باقي اللاعبين الذين تم قيدهم في القائمة المحلية، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وحسام حسن وكريم فؤاد.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في السوبر المصري مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء.