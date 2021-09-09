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أول خطوات موسيماني قبل خوض كأس السوبر المصري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:33 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى الأسكندرية خلال الساعات القادمة لإقامة معسكر استعدادا لمنافسات بطولة كأس مصر ومباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وقرر موسيماني استبعاد كلا من سعد سمير ومروان محسن وأجاي ومحمد محمود وناصر ماهر من المعسكر، بسبب عدم الحاجه لخدماتهم بعدما طلب رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن تشهد قائمة المعسكر باقي اللاعبين الذين تم قيدهم في القائمة المحلية، بالإضافة إلى الصفقات الجديدة الثنائي الأفريقي بيرسي تاو وميكيسون وحسام حسن وكريم فؤاد.

ومن المقرر  أن يلتقي الأهلي في السوبر المصري مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء.

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