Advertisements
مندوب المملكة بالأمم المتحدة يلتقي المبعوث الخاص إلى اليمن
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:30 م
واس
التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.