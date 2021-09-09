مندوب المملكة بالأمم المتحدة يلتقي المبعوث الخاص إلى اليمن

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ‏اليمن هانس غروندبرغ.‏





وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في الملف اليمني والجهود الدولية المبذولة تجاهه، إلى ‏جانب مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.‏





حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول ‏العقبي.‏



