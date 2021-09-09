في عيد ميلاده الـ 36.. تعرف على مسيرة المايسترو لوكا مودريتش









يوافق اليوم 9 سبتمبر عيد ميلاد لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، حيث تم اليوم عامه الـ 36، لنتعرف على مسيرته في الملاعب والأندية التي انضم إليها.





حياته :

ولد لوكا مودريتش يوم 9 سبتمبر عام 1985 بكرواتيا، وبدأ مسيرته في اللعب كلاعب خط وسط بنادي زادار بفريق الشباب عام 1996 حتى عام 2001.





انتقالات اللاعب :

- لعب بنادي دينامو زغرب عام 2005 وحتى عام 2008.

- ثم اتقل إلى نادي توتنام هوتسبر عام 2008 وحتى عام 2012.

- ثم انتقل إلى نادي ريال مدريد منذ عام 2012 وحتى الاَن.





مشاركاته الدولية :

- شارك في كأس العالم عام 2006، 2014، و2018.

- شارك في بطولة اليورو الأوروبي عام 2008، 2012، و2016.





جوائز حصل عليها اللاعب :

- جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2018.

- جائزة أفضل لاعب كرواتي واعد عام 2004.

- جائزة أفضل لاعب في الدوري البوسني الممتاز عام 2003.

- جائزة أفضل لاعب كرواتي عام 2007، 2008، 2011، 2014، 2016، و2017.

- جائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي الممتاز عام 2007.

- أوسكار كرة القدم لأفضل لاعب كرواتي عام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.



