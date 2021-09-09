Advertisements
في عيد ميلاده الـ 36.. تعرف على مسيرة المايسترو لوكا مودريتش
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:34 م
بسمة الجاويش
يوافق اليوم 9 سبتمبر عيد ميلاد لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، حيث تم اليوم عامه الـ 36، لنتعرف على مسيرته في الملاعب والأندية التي انضم إليها.
حياته :
ولد لوكا مودريتش يوم 9 سبتمبر عام 1985 بكرواتيا، وبدأ مسيرته في اللعب كلاعب خط وسط بنادي زادار بفريق الشباب عام 1996 حتى عام 2001.
انتقالات اللاعب :
- لعب بنادي دينامو زغرب عام 2005 وحتى عام 2008.
- ثم اتقل إلى نادي توتنام هوتسبر عام 2008 وحتى عام 2012.
- ثم انتقل إلى نادي ريال مدريد منذ عام 2012 وحتى الاَن.
مشاركاته الدولية :
- شارك في كأس العالم عام 2006، 2014، و2018.
- شارك في بطولة اليورو الأوروبي عام 2008، 2012، و2016.
جوائز حصل عليها اللاعب :
- جائزة أفضل لاعب في أوروبا عام 2018.
- جائزة أفضل لاعب كرواتي واعد عام 2004.
- جائزة أفضل لاعب في الدوري البوسني الممتاز عام 2003.
- جائزة أفضل لاعب كرواتي عام 2007، 2008، 2011، 2014، 2016، و2017.
- جائزة أفضل لاعب في الدوري الكرواتي الممتاز عام 2007.
- أوسكار كرة القدم لأفضل لاعب كرواتي عام 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، و2018.