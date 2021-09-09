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أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد أزمة في ريال مدريد الإسباني بسبب أحدث صفقاته الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي انضم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن ريال مدريد تعاقد مع كامافينجا البالغ من العمر 18 عاما من رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه يمكن أن تكون الصفقة جيدة لعدم دفع مبالغ ضخمة لكنها ستثير مشاكل على المدى القصير، حيث لم يتم تحديد دور النجم الفرنسي مع الفريق ولا مركزه وسيتعين على كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي إدارة الأمر.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يمتلك حاليًا 8 لاعبين في خط الوسط، وهم : كاسيميرو وكروس ومودريتش وفالفيردي وإيسكو وسيبايوس ولوكاس فاسكيز بالإضافة إلى كامافينجا الذي اعتاد على اللعب أساسيًا مع رين ويبقى أن نرى هل سيجلس على مقاعد البدلاء وما إذا كان ذلك سيكون كبحًا كبيرًا لتطوره.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أسلوب لعب كامافينجا يُعقد من وضعه في الملعب لأنه يحب التقدم للأمام لذلك فإنه لن يكون بديلا لكاسيميرو في محور الوسط كما أنه يفتقر للانضباط التكتيكي لذلك الخيار الوحيد أمامه هو أن يكون بديلا لمودريتش.

وأفادت الصحيفة الصحيفة الإسبانية بأن مودريتش يتقدم إلى الأمام ويصنع الفارق في الثلث الأخير بتمريرة حاسمة أو التسجيل في حين لا يتمتع كامافينجا بمثل هذه الصفات ويجب على أنشيلوتي العمل كثيرًا معه ليندمج مع الفريق.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كامافينجا يحتاج للتحسن أمام المرمى لأنه في المواسم الثلاث الماضية سجل مع رين هدفين فقط.

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