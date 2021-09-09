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مروان محسن يرحل عن الأهلي رسمياً

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:07 م
مروان محسن
مروان محسن
ممدوح راشد
تصدر اللاعب مروان محسن نجم النادي الأهلي، اليوم الخميس، الموافق التاسع من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب الإعلان عن رحيله رسمياً.

رحيل مروان محسن 

واجتمع الجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي اليوم بالااعب مروان محسن ليتم الاتفاق على رحيله عن الفريق الذي قضى معه 5 سنوات حقق خلالها 9 ألقاب محلية وقارية.

ألقاب مروان محسن مع الأهلي

حصد مروان محسن العديد من الألقاب خلال لعبه في صفوف الأهلي المصري، والتي بلغت 9 ألقاب، تنوعت بين بطولة الدوري والذي نالها 5 مرات، وحقق دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين، إلى جانب جانب كأس مصر وكأس السوبر المحلي والقاري وبرونزية كأس العالم للأندية.

أهداف مروان محسن

سجل مروان محسن  23 هدفًا خلال 112 مشاركة مع الريق الأول للنادي الأهلي بكافة البطولات، وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بالعديد من مهاجمي الدوري، ما وضعه محل انتقاد الجماهير الحمراء.

عروض مروان محسن

وعرضت مجموعة من الأندية الصاعدة إلى الدوري الممتاز حديثا مثل فاركو إلى جانب سيراميكا كليوباترا والجونة، على مروان محسن الانضمام إلى صفوفها بدءاً من الموسم الجديد.

مروان محسن ومحمد شريف

وحجز محمد شريف نجم الأهلي مكانًا أساسيًا في صفوف الفريق، وحاز اهتمام المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ولاسيما بعد أدائه الكبير وإحرازه 21 هدفاً وضعته في صدارة ترتيب هدافي الدوري ليخرج مروان محسن من الحسابات.

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