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حياة كريمة: تقديم الخدمات للمزارع المصري على رأس أولويات الحكومة

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق العام لمبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، إن المزارع المصري يأتي على رأس منظومة الإنتاج الزراعي، حيث أنه يعد أحد أبطال الإنتاج في مجال الإنتاج الزراعي.

وأشار "عزوز"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تقديم الخدمات للمزارع المصري، حيث يتم تقديم الدعم الفني له الذي يساعده على تطوير أدائه، وفرص تمويلية لتمويل مشروعاته.

ولفت الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق العام لمبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، إلى أن التوريث هو السبب الرئيسي لتفتيت الحيازات الزراعية، وهم يعملون حاليا على ضم الحيازات، مضيفا أنهم يقدمون للفلاح التقاوي المنتقاه والمحسنة.

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