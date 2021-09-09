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إزالة التعديات بمناطق اللبانة والقابوطي والنورس الجديدة في بورسعيد (صور)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:21 م
شيماء الريس
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة أعمال حملات إزالة التعديات والمخالفات فى أحياء الضواحى والجنوب، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

واستعرض اللواء عادل الغضبان مع الحضور نتائج أعمال حملات إزالة التعديات بمناطق الأمل الجديد واللبانة بالضواحي ومناطق النورس الجديدة وحظائر القابوطى بجنوب بورسعيد.

ووجه المحافظ بالاستمرار فى إزالة المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة الـ18 من قانون إزالة التعديات تختص بالتعديات على أملاك الدولة فقط، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، موضحا أنه لاتهاون حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا لهذا الملف، مؤكدا على متابعته المستمرة للحملات التى تشهدها الأحياء لإزالة التعديات وبصفة خاصة أحياء الجنوب والضواحي.
إزالة التعديات بمناطق اللبانة والقابوطي والنورس الجديدة في بورسعيد (صور)
إزالة التعديات بمناطق اللبانة والقابوطي والنورس الجديدة في بورسعيد (صور)
إزالة التعديات بمناطق اللبانة والقابوطي والنورس الجديدة في بورسعيد (صور)
إزالة التعديات بمناطق اللبانة والقابوطي والنورس الجديدة في بورسعيد (صور)

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