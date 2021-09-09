عابد العناني: التمثيل مهنة مش بتأكل عيش (فيديو)

قال الفنان عابد عناني، إنه أخذ نصيحة من الفنان نور الشريف، والفنان خالد الصاوي، والكثير من النجوم بأن مهنة التمثيل غير كافية لفتوح البيوت، معقبة: "دي شغلانة مش بتأكل عيش، وكنت عايز أشتغل مدرس مسرح في بلد تانية".



وتابع "عناني"، خلال حواره مع الإعلاميات هاجر الشرنوبي، وياسمين فهمي، وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه عرض عليه الكثير من الأعمال قبل "الاختيار"، ولكنه رفض هذه الأعمال بسبب تجهيزه للسفر، وترك مهنة التمثيل، ولكنه هذا الدور جعله يعيد الفكر، ويبتعد عن السفر.



ولفت إلى أنه عمل مع العديد من المخرجين الكبار، وتعلم منهم الكثير، معقبًا: "أنا بحب أتفاعل مع المخرجيين، وأتعلم منه، لكن هناك بعض التجارب أرفضها، لأنها لن تضيف لي من الناحية الفنية او المادية".





