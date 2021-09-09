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مصدر ليبي ينفي طلب الساعدي القذافي تعويضا ماليا كبيرا من الحكومة الليبية

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:23 م
الساعدي القذافي
الساعدي القذافي
وكالات

صرح مصدر في النيابة العامة الليبية لوكالة "فرانس برس" بأن السلطات القضائية لم تتلق أي طلب بخصوص مطالبة الساعدي القذافي السلطات الليبية بتعويض مالي كبير بعد إطلاق سراحه.

ونفى المصدر للوكالة صحة كل الادعاءات المتداولة في هذا الشأن.

 

وفي سياق متصل تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خاصة في ليبيا منشورات تفيد بأن الساعدي القذافي طالب السلطات الليبية بتعويض مالي كبير بعد إطلاق سراحه.

الكلمات المفتاحية

ليبيا القذافي الساعدي القذافي

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