تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي





قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رحيل مروان محسن غن المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





واستبعد موسيماني اللاعب من معسكر الفريق الذي سينطلق خلال ساعات بالأسكندرية، استعداد لمباراة السوبر المصري ومنافسات بطولة كأس مصر.





وتلقى مروان أكثر من عرض للرحيل عن الفريق الأحمر، وبات قريبا من الانضمام لفيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.





ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في السوبر المصري مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء.



