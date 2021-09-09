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تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي
الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:31 م
أشرف عبد الناصر
قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، رحيل مروان محسن غن المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
واستبعد موسيماني اللاعب من معسكر الفريق الذي سينطلق خلال ساعات بالأسكندرية، استعداد لمباراة السوبر المصري ومنافسات بطولة كأس مصر.
وتلقى مروان أكثر من عرض للرحيل عن الفريق الأحمر، وبات قريبا من الانضمام لفيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في السوبر المصري مع طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء.