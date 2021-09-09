طبيب: عملية تكميم المعدة تخفض هرمون الجوع بنسبة 80% (فيديو)

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن المتابعة لحالة المريض يجب ان تكون دقيقة للحصول على نتيجة جيدة، مشيرًا إلى أن عمليات السمنة آمنة وفعالة وتجرى في وقت قصير للغاية.



وتابع "صبري"، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن عملية التكميم من أبسط جراحات السمنة التي تجرى في العمر الصغيرة، وتشهد استئصال جزء من العدة، مما يؤدي إلى الشبع سريعًا، وعدم تناول قدر كبير من الطعام، وتؤدي إلى التخلص من هرمون الجوع بنسبة 80%، ولهذا يتم انقاص الوزن بصورة صحية سليمة.



ولفت إلى ان تكميم المعدة لا تؤثر على الامتصاص، وهي مناسبة لعلاج السكر بالنسبة للمصابين بالسكر خلال مدة لا تتعدى الـ5 سنوات، كما أنها تعالج تكيس المبايض، وتحل مشكلة تقطع النفس أثناء النوم



