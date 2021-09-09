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بالمستندات.. أول رد من وزارة الري على أزمة كنيسة العذراء مريم بالمعادي

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
حصلت بوابة "الفجر" على مستند يختص بإفادة من وزارة الموارد المائية والري عن ما أثير من شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي وإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، بخصوص غرق البدروم الخاص بكنيسة العذراء مريم بالمعادي الكائنة بكورنيش النيل بالبر الشرقي للنيل بمحافظة القاهرة.

وأفاد المستند بالمعاينة على الطبيعة، وتبين دخول المياه أعلى الميدة الخرسانية أسفل السور المواجه للنيل، وعليه يرجى من إدارة الكنيسة سرعة اتخاذ الاحتياطات اللازمة بتعلية الميدة الخرسانية أسفل سور الكريتال المواجه للنيل بموقع الكنيسة لمنع تسرب المياه أثناء الفيضان.

كانت مواقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك قد ضجت بصور من تسرب المياه للكنيسة وسط خوف المتداولين على الكنيسة لما لها من مكانة كبيرة فى قلوب الأقباط.
بالمستندات.. أول رد من وزارة الري على أزمة كنيسة العذراء مريم بالمعادي
بالمستندات.. أول رد من وزارة الري على أزمة كنيسة العذراء مريم بالمعادي

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