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خبر سار لجماهير مانشستر يونايتد قبل مواجهة يانج بويز

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن نبأ سار لجماهير مانشستر يونايتد الانجليزي قبل مواجهة يانج بويز السويسري في أول مبارياته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وألمحت صحيفة التايمز البريطانية أنه سيتم السماح لمشجعي مانشستر يونايتد بالسفر إلى العاصمة السويسرية بيرن من أجل حضور مباراة فريقهم أمام يانج بويز يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد موافقة النادي السويسري على تغييرات تتعلق بإجراءات وقيود الوقاية من فيروس كورونا بشأن المباراة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه في البداية رفض يانج بويز منح جمهور الشياطين الحمر أية تذاكر للمباراة بناء على القوانين المحلية التي لا تعترف بالبطاقة الصحية الصادرة عن خدمات الصحة البريطانية قائلا إنه سيسمح فقط بحضور المشجعين الذين يحلمون شهادات التطعيم السويسرية أو الأوروبية.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن المان يونايتد أعلن عن تخصيص 1800 تذكرة لجماهيره الذين سيسمح لهم بحضور المباراة إذا ثبت خلوهم من العدوى من خلال فحص تقوم به جهة معترف بها بجوار الاستاد.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) صرح الإثنين الماضي أنه سيسمح بسفر الجهور لحضور مباريات خارجية لأنديتهم إن لم يتعارض هذا مع القوانين والإجراءات الوقائية في الدولة المضيفة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد انتهاء العطلة الدولية سيواجه مانشستر يونايتد نظيره نيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي يوم السبت المقبل.

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