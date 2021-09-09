حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

علق جمال الزهيري، الناقد الرياضي، على تصريح الكابتن حسام البدري مدير المنتخب السابق لاتحاد الكرة: "مش هسيب جنيه"، قائلًا: "طالما فيه إقالة وعدم رغبة في استمراره كان يجب يترك منصبه بدون أي مشاكل، خاصة أن البدري ليس مدربًا أجنبيًا، لكي يبحث عن حقه بالمليم".



وتابع "الزهيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن اتحاد الكرة بدأ يقوم باحتساب الغرامات الموقعة ضد "البدري" بسبب تسجيله في برنامج أو السفر بدون إذن، معقبًا: "المسألة دخلت في عند، وكان يجب ان يأخذ الموضوع ببساطة ويحتوي الأمر، خاصة ان هناك حالة غضب ضده من الجماهير".



ولفت إلى أن هناك أكثر من دول عربية لديها الرغبة في استضافة كأس العالم للأندية مثل قطر والسعودية، لافتَا إلى ان الدوحة تسعى لتنظيم أكبر قدر من البطولات لكي تقوم بالتأكد من الامكانيات المتاحة لتنظيم كأس العالم.

